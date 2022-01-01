Директория на компаниите
SAP
Ес Ей Пи Заплати

Заплатата в SAP варира от $23,270 общо възнаграждение годишно за Копирайтър в долния край до $487,550 за Мениджър на бизнес операции в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ес Ей Пи. Последно актуализирано: 11/15/2025

Софтуерен инженер
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend софтуерен инженер

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Продукционен софтуерен инженер

DevOps инженер

Инженер по изкуствен интелект

Продуктов дизайнер
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX дизайнер

Продажби
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Изпълнителен директор по клиенти

Специалист по данни
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Продуктов мениджър
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Маркетинг
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Архитект на решения
T3 $46K
T4 $74.9K

Архитект на данни

Облачен архитект

Мениджър на софтуерно инженерство
Median $78.4K
Консултант по управление
Median $82.5K
Проектен мениджър
Median $143K
Успех на клиентите
Median $128K
Мениджър на технически програми
Median $120K
Човешки ресурси
Median $57.7K
Инженер по продажби
Median $114K
Бизнес анализатор
Median $74.9K
Информационен технолог (ИТ)
Median $82.8K
Счетоводител
$39.1K
Административен асистент
$74.5K
Бизнес операции
$162K
Мениджър на бизнес операции
$488K
Бизнес развитие
$40.9K
Главен на персонала
$160K
Копирайтър
$23.3K
Обслужване на клиенти
$76.5K
Операции по обслужване на клиенти
$53.8K
Анализатор на данни
$110K
Мениджър на науката за данни
$238K
Мениджър на съоръжения
$80K
Графичен дизайнер
$104K
Хардуерен инженер
$136K
Правен
$271K
Мениджър на продуктовия дизайн
$296K
Програмен мениджър
$128K
Рекрутър
$199K
Операции с приходи
$95.2K
Анализатор по киберсигурност
$81.1K
Общо възнаграждения
$83.3K
УИкс изследовател
$95.3K
Рисков капиталист
$121K
График на придобиване

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.4%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В SAP, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33.3% се придобива в 1st-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.3% се придобива в 2nd-ГОД (33.30% годишно)

  • 33.4% се придобива в 3rd-ГОД (33.40% годишно)

20%

ГОД 1

40%

ГОД 2

40%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В SAP, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 20% се придобива в 1st-ГОД (20.00% годишно)

  • 40% се придобива в 2nd-ГОД (40.00% годишно)

  • 40% се придобива в 3rd-ГОД (40.00% годишно)

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

34%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В SAP, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 34% се придобива в 3rd-ГОД (8.50% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в SAP е Мениджър на бизнес операции at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $487,550. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SAP е $114,363.

Други ресурси