Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Seattle Area в SAP Concur варира от $130K на year за T2 до $243K на year за T4. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Seattle Area възлiza на $185K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SAP Concur. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
