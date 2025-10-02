Възнаграждението за Софтуерен инженер in Brazil в SAP Concur възлiza на R$238K на year за T3. Медианният year пакет за възнаграждение in Brazil възлiza на R$186K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SAP Concur. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
