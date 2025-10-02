Директория на компаниите
SAP Concur
SAP Concur Софтуерен инженер Заплати в Brazil

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Brazil в SAP Concur възлiza на R$238K на year за T3. Медианният year пакет за възнаграждение in Brazil възлiza на R$186K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SAP Concur. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
T1
(Начално ниво)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
R$880K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в SAP Concur?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SAP Concur in Brazil е с годишно общо възнаграждение от R$295,754. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SAP Concur за позицията Софтуерен инженер in Brazil е R$185,964.

