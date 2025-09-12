Директория на компаниите
Santander
Santander Заплати

Заплатата в Santander варира от $27,604 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $355,215 за Консултант по управление в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Santander. Последно актуализирано: 11/15/2025

Счетоводител
$31.9K
Специалист по данни
$27.6K
Финансов анализатор
$32.3K

Инвестиционен банкер
$59.4K
Консултант по управление
$355K
Продуктов мениджър
$76.2K
Софтуерен инженер
$43.1K
Мениджър на софтуерно инженерство
$218K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Santander е Консултант по управление at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $355,215. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Santander е $51,236.

