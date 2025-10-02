Директория на компаниите
Santander Bank
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Poland

Santander Bank Софтуерен инженер Заплати в Poland

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Poland в Santander Bank възлиза на PLN 194K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Santander Bank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Santander Bank
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Wroclaw, DS, Poland
Общо годишно
PLN 194K
Ниво
Mid Level
Основна
PLN 194K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Santander Bank?

PLN 600K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от PLN 113 хил.+ (понякога PLN 1130 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Santander Bank in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 384,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Софтуерен инженер role in Poland is PLN 190,903.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Santander Bank

Свързани компании

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси