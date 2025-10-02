Директория на компаниите
Santander Bank
Santander Bank Инвестиционен банкер Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Инвестиционен банкер in New York City Area в Santander Bank възлиза на $245K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Santander Bank. Последна актуализация: 10/2/2025

Какви са кариерните нива в Santander Bank?

$160K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инвестиционен банкер в Santander Bank in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $330,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Santander Bank за позицията Инвестиционен банкер in New York City Area е $245,000.

