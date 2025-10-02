Директория на компаниите
Santander Bank
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

  • Greater Boston Area

Santander Bank Специалист по данни Заплати в Greater Boston Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Greater Boston Area в Santander Bank възлиза на $124K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Santander Bank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Общо годишно
$124K
Ниво
Associate
Основна
$107K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$17K
Години в компанията
1 Година
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в Santander Bank?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Други ресурси