Директория на компаниите
Santander Bank
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

  • Brazil

Santander Bank Специалист по данни Заплати в Brazil

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Brazil в Santander Bank възлиза на R$203K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Santander Bank. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Общо годишно
R$203K
Ниво
Mid
Основна
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$81.3K
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Santander Bank?

R$880K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от R$165 хил.+ (понякога R$1650 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

El paquet salarial més alt reportat per a un Специалист по данни a Santander Bank in Brazil és una compensació total anual de R$241,059. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Santander Bank per al rol de Специалист по данни in Brazil és R$222,722.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Santander Bank

Свързани компании

  • TD bank
  • TowneBank
  • FirstBank
  • Vanguard
  • Union Bank
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси