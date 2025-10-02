Директория на компаниите
Sanofi
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

  • Greater Toronto Area

Sanofi Специалист по данни Заплати в Greater Toronto Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Greater Toronto Area в Sanofi възлиза на CA$108K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sanofi. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$108K
Ниво
L2-1
Основна
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$10.1K
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Sanofi?

CA$225K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Специалист по данни hos Sanofi in Greater Toronto Area ligger på en årlig samlet kompensation på CA$132,169. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sanofi for Специалист по данни rollen in Greater Toronto Area er CA$108,282.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Sanofi

Свързани компании

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси