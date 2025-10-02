Директория на компаниите
Sanofi
Sanofi Специалист по данни Заплати в Greater Boston Area

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Greater Boston Area в Sanofi възлиза на $196K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sanofi. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
Sanofi
Data Scientist
Boston
Общо годишно
$196K
Ниво
L3
Основна
$164K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$32K
Години в компанията
3 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Sanofi?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Sanofi in Greater Boston Area е с годишно общо възнаграждение от $238,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sanofi за позицията Специалист по данни in Greater Boston Area е $194,000.

Други ресурси