Sanofi
Sanofi Специалист по данни Заплати в Canada

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Canada в Sanofi възлиза на CA$108K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sanofi. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Общо годишно
CA$108K
Ниво
L2-1
Основна
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$10.1K
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Sanofi?

CA$225K

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Специалист по данни at Sanofi in Canada sits at a yearly total compensation of CA$132,169. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the Специалист по данни role in Canada is CA$108,282.

