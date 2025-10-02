Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Sandvine варира от ₹1.29M на year за Software Engineer I до ₹2.03M на year за Senior Software Engineer I. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹1.65M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandvine. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
