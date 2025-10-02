Директория на компаниите
Sandvine
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Bengaluru

Sandvike Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Sandvine варира от ₹1.29M на year за Software Engineer I до ₹2.03M на year за Senior Software Engineer I. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Bengaluru възлiza на ₹1.65M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandvine. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Какви са кариерните нива в Sandvine?

Включени длъжности

Нетуъркинг инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Sandvine in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹2,753,376. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sandvine за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹1,569,893.

Други ресурси