Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в S&P Global варира от $125K на year за L8 до $284K на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $138K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
$163K
$146K
$0
$16.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)