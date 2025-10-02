Директория на компаниите
S&P Global
S&P Global Софтуерен инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в S&P Global варира от $125K на year за L8 до $284K на year за L13. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $138K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L8
Software Developer I(Начално ниво)
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
Software Developer II
$104K
$95.5K
$286
$8.6K
L10
Software Developer II
$125K
$115K
$0
$9.4K
L11
Lead Software Developer
$163K
$146K
$0
$16.9K
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)



Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at S&P Global in United States sits at a yearly total compensation of $283,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Софтуерен инженер role in United States is $142,200.

