Възнаграждението за Софтуерен инженер in United Kingdom в S&P Global възлiza на £62.3K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in United Kingdom възлiza на £63K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)