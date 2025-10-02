Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в S&P Global варира от CA$78.3K на year за L8 до CA$105K на year за L10. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$92.9K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L8
CA$78.3K
CA$76.2K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$105K
CA$100K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)