  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global Специалист по данни Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in Mumbai Metropolitan Region в S&P Global възлиза на ₹2.95M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Общо годишно
₹2.95M
Ниво
L9
Основна
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹447K
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в S&P Global?

₹13.94M

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в S&P Global in Mumbai Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹4,565,631. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в S&P Global за позицията Специалист по данни in Mumbai Metropolitan Region е ₹2,952,670.

