Възнаграждението за Специалист по данни in India в S&P Global варира от ₹838K на year за L8 до ₹1.92M на year за L10. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.61M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)