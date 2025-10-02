Директория на компаниите
S&P Global
S&P Global Специалист по данни Заплати в India

Възнаграждението за Специалист по данни in India в S&P Global варира от ₹838K на year за L8 до ₹1.92M на year за L10. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.61M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L8
Data Scientist I
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
Data Scientist II
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
Data Scientist III
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
Lead Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.94M

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Специалист по данни at S&P Global in India sits at a yearly total compensation of ₹3,481,872. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at S&P Global for the Специалист по данни role in India is ₹2,505,295.

