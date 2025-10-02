Директория на компаниите
S&P Global
S&P Global Аналитик данни Заплати в New York City Area

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025

График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Аналитик данни в S&P Global in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $100,800. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в S&P Global за позицията Аналитик данни in New York City Area е $80,000.

