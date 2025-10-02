Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на S&P Global. Последна актуализация: 10/2/2025
33%
ГОД 1
33%
ГОД 2
33%
ГОД 3
В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:
33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)
33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)