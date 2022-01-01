Директория на компаниите
S&P Global
Работите тук? Заявете вашата компания

S&P Global Заплати

Заплатата в S&P Global варира от $4,029 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $335,168 за Корпоративно развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на S&P Global. Последно актуализирано: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Продуктов мениджър
Median $89.4K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Аналитик данни
Median $12K
Специалист по данни
Median $160K
Бизнес аналитик
Median $170K
Архитект на решения
Median $205K

Data Architect

Счетоводител
$111K
Бизнес операции
$124K
Корпоративно развитие
$335K
Успех на клиентите
$89.6K
Мениджър анализ на данни
$53.8K
Финансов аналитик
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Управленски консултант
$90.8K
Маркетинг
$89.6K
Маркетингови операции
$4K
Продуктов дизайнер
$104K
Програмен мениджър
$52.8K
Проектен мениджър
$55K
Продажби
$270K
Инженер по продажби
$109K
Технически програмен мениджър
$155K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В S&P Global, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (16.50% полугодишно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (16.50% полугодишно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в S&P Global е Корпоративно развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $335,168. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в S&P Global е $89,550.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за S&P Global

Свързани компании

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси