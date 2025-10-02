Директория на компаниите
Sandia National Labs
Sandia National Labs Технически програмен мениджър Заплати в Albuquerque-Santa Fe Area

Възнаграждението за Технически програмен мениджър in Albuquerque-Santa Fe Area в Sandia National Labs възлiza на $205K на year за Distinguished Member of Technical Staff. Медианният year пакет за възнаграждение in Albuquerque-Santa Fe Area възлiza на $200K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandia National Labs. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$205K
$193K
$0
$12K
$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Технически програмен мениджър в Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area е с годишно общо възнаграждение от $209,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sandia National Labs за позицията Технически програмен мениджър in Albuquerque-Santa Fe Area е $200,000.

