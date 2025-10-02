Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Sandia National Labs възлiza на $203K на year за Senior Member of Technical Staff. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $212K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandia National Labs. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
