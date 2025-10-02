Възнаграждението за Софтуерен инженер in Albuquerque-Santa Fe Area в Sandia National Labs варира от $121K на year за Member of Technical Staff до $169K на year за Principal Member of Technical Staff. Медианният year пакет за възнаграждение in Albuquerque-Santa Fe Area възлiza на $125K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandia National Labs. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
