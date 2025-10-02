Директория на компаниите
Sandia National Labs
Sandia National Labs Софтуерен инженер Заплати в Albuquerque-Santa Fe Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Albuquerque-Santa Fe Area в Sandia National Labs варира от $121K на year за Member of Technical Staff до $169K на year за Principal Member of Technical Staff. Медианният year пакет за възнаграждение in Albuquerque-Santa Fe Area възлiza на $125K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandia National Labs. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Member of Technical Staff
(Начално ниво)
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Sandia National Labs?

Включени длъжности

Системс инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $170,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the Софтуерен инженер role in Albuquerque-Santa Fe Area is $120,000.

Други ресурси