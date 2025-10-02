Директория на компаниите
Sandia National Labs
  Cybersecurity Analyst

  Albuquerque-Santa Fe Area

Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Заплати в Albuquerque-Santa Fe Area

Медианният пакет за възнаграждение на Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area в Sandia National Labs възлиза на $165K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandia National Labs. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Общо годишно
$165K
Ниво
-
Основна
$160K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Години в компанията
15 Години
Години опит
15 Години
Какви са кариерните нива в Sandia National Labs?

$160K

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за jobFamilies.Cybersecurity Analyst в Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area е с годишно общо възнаграждение от $215,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sandia National Labs за позицията jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Albuquerque-Santa Fe Area е $160,000.

