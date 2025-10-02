Директория на компаниите
Sandia National Labs
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

  • San Francisco Bay Area

Sandia National Labs Механичен инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Медианният пакет за възнаграждение на Механичен инженер in San Francisco Bay Area в Sandia National Labs възлиза на $212K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Sandia National Labs. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Общо годишно
$212K
Ниво
Senior Technical Staff Member
Основна
$212K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Sandia National Labs?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Sandia National Labs in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $263,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Sandia National Labs за позицията Механичен инженер in San Francisco Bay Area е $148,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Sandia National Labs

Свързани компании

  • Edgenuity
  • Khan Academy
  • Academia
  • MIT Lincoln Laboratory
  • StrongMind
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси