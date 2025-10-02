Директория на компаниите
Samolet Продуктов мениджър Заплати в Moscow Metro Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in Moscow Metro Area в Samolet възлиза на RUB 3.77M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Samolet. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Samolet
Product Manager
Moscow, MC, Russia
Общо годишно
RUB 3.77M
Ниво
L4
Основна
RUB 3.77M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Samolet?

RUB 13.36M

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Samolet in Moscow Metro Area е с годишно общо възнаграждение от RUB 6,331,116. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Samolet за позицията Продуктов мениджър in Moscow Metro Area е RUB 3,948,592.

