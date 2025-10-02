Директория на компаниите
SalesLoft
SalesLoft Софтуерен инженер Заплати в Mexico

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Mexico в SalesLoft възлиза на MX$1.14M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SalesLoft. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Общо годишно
MX$1.14M
Ниво
L3
Основна
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Бонус
MX$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в SalesLoft?

MX$3.09M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SalesLoft in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MXMX$30,587,631. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SalesLoft за позицията Софтуерен инженер in Mexico е MXMX$20,344,153.

Други ресурси