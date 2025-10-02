Директория на компаниите
Salesfloor
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Montreal

Salesfloor Софтуерен инженер Заплати в Greater Montreal

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Montreal в Salesfloor възлиза на CA$122K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Salesfloor. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна заплата
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Общо годишно
CA$122K
Ниво
-
Основна
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Salesfloor?

CA$225K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Salesfloor in Greater Montreal е с годишно общо възнаграждение от CA$134,485. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Salesfloor за позицията Софтуерен инженер in Greater Montreal е CA$121,892.

