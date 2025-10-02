Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mexico в SailPoint варира от MX$1.13M на year за L3 до MX$1.28M на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Mexico възлiza на MX$1.21M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SailPoint. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В SailPoint, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
