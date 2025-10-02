Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Mexico в SailPoint варира от MX$1.13M на year за L3 до MX$1.28M на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in Mexico възлiza на MX$1.21M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SailPoint. Последна актуализация: 10/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Associate Software Engineer(Начално ниво)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Виж 6 още нива
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В SailPoint, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в SailPoint in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MXMX$32,893,680. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в SailPoint за позицията Софтуерен инженер in Mexico е MXMX$22,890,882.

