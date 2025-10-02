Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Austin Area в SailPoint варира от $100K на year за L2 до $211K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $142K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на SailPoint. Последна актуализация: 10/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В SailPoint, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
