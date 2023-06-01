Преглед на отделни точки с данни
This company is developing immunotherapies using targeted, fully human polyclonal antibodies for C. diff, seasonal influenza, and Type 1 diabetes. They do not rely on human donors for their products.
