Ryanair
Ryanair Заплати

Диапазонът на заплатите на Ryanair варира от $23,880 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $140,295 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ryanair. Последна актуализация: 8/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $56.4K
Рекрутер
Median $41K
Бизнес анализатор
$34.7K

Експерт по данни
$34K
Продуктов дизайнер
$23.9K
Продуктов мениджър
$140K
Приходни операции
$76.3K
Архитект на решения
$107K
The highest paying role reported at Ryanair is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ryanair is $48,739.

