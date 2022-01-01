Директория на компаниите
Root Insurance Заплати

Заплатата в Root Insurance варира от $76,500 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $270,970 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Root Insurance. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Специалист по данни
Median $120K
Продуктов мениджър
Median $145K
Софтуерен инженер
Median $161K

Мениджър софтуерно инженерство
Median $230K
Аналитик данни
$76.5K
Графичен дизайнер
$95.2K
Човешки ресурси
$271K
Маркетинг
$159K
Механичен инженер
$86.7K
Продуктов дизайнер
$133K
Рекрутър
$86.7K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Root Insurance, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Root Insurance е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $270,970. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Root Insurance е $133,280.

