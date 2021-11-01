Директория на компаниите
Roofstock Заплати

Заплатата в Roofstock варира от $89,550 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $276,375 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Roofstock. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $187K
Специалист по данни
$164K
Управленски консултант
$172K

Продуктов дизайнер
$195K
Софтуерен инженер
$89.6K
Мениджър софтуерно инженерство
$276K
ЧЗВ

El puesto con mayor remuneración reportado en Roofstock es Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level con una compensación total anual de $276,375. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Roofstock es $179,428.

