Rokt
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Фул-стак софтуер инженер

  • United States

Rokt Фул-стак софтуер инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в Rokt варира от $170K на year за L2 до $208K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $210K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rokt. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L2
(Начално ниво)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 6 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Rokt, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Rokt, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Rokt, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в Rokt in United States е с годишно общо възнаграждение от $467,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Rokt за позицията Фул-стак софтуер инженер in United States е $210,000.

Други ресурси