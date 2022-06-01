Директория на компаниите
Rocket Companies
Rocket Companies Заплати

Диапазонът на заплатите на Rocket Companies варира от $75,876 в общо възнаграждение годишно за Рекрутер в долния край до $215,735 за Ръководител на експерти по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Rocket Companies. Последна актуализация: 8/19/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $131K

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $183K
Бизнес развитие
$199K

Анализатор на данни
$99K
Ръководител на експерти по данни
$216K
Експерт по данни
$109K
Финансов анализатор
$119K
Човешки ресурси
$94.5K
Информационен технолог (ИТ)
$171K
Маркетинг
$99.5K
Продуктов дизайнер
$171K
Ръководител продуктов дизайн
$183K
Рекрутер
$75.9K
Ръководител софтуерно инженерство
$137K
Архитект на решения
$186K
ЧЗВ

El rol con mayor salario reportado en Rocket Companies es Ръководител на експерти по данни at the Common Range Average level con una compensación total anual de $215,735. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Rocket Companies es $136,680.

