Roblox
Roblox Техникъл рекрутър Заплати

Възнаграждението за Техникъл рекрутър in United States в Roblox варира от $213K на year за IC4 до $262K на year за M1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $195K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Roblox. Последна актуализация: 10/8/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$213K
$180K
$33.3K
$0
$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

45%

ГОД 1

35%

ГОД 2

20%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Roblox, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 45% се придобива в 1st-ГОД (11.25% тримесечно)

  • 35% се придобива в 2nd-ГОД (8.75% тримесечно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (5.00% тримесечно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

ГОД 1

33%

ГОД 2

33%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В Roblox, RSUs са предмет на 3-годишен график на придобиване:

  • 33% се придобива в 1st-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 2nd-ГОД (8.25% тримесечно)

  • 33% се придобива в 3rd-ГОД (8.25% тримесечно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Roblox, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Техникъл рекрутър в Roblox in United States е с годишно общо възнаграждение от $370,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Roblox за позицията Техникъл рекрутър in United States е $220,000.

