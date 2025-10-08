Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в Robinhood варира от $198K на year за L1 до $903K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $381K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Robinhood. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Robinhood, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
100%
ГОД 1
В Robinhood, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:
100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)