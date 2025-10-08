Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in San Francisco Bay Area в Robinhood варира от $202K на year за L1 до $469K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $270K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Robinhood. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
$202K
$136K
$52.9K
$13.3K
L2
$299K
$180K
$101K
$17.2K
L3
$423K
$214K
$185K
$24.5K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Robinhood, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
