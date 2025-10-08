Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in Canada в Robinhood варира от CA$148K на year за L1 до CA$201K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$209K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Robinhood. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Robinhood, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
100%
ГОД 1
В Robinhood, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:
100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)