Robinhood Бекенд софтуер инженер Заплати в Canada

Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in Canada в Robinhood варира от CA$148K на year за L1 до CA$201K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$209K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Robinhood. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
IC3(Начално ниво)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Robinhood, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

100%

ГОД 1

Тип акции
RSU

В Robinhood, RSUs са предмет на 1-годишен график на придобиване:

  • 100% се придобива в 1st-ГОД (25.00% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Robinhood in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$225,741. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Robinhood за позицията Бекенд софтуер инженер in Canada е CA$207,991.

