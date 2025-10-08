Rivian Бекенд софтуер инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in San Francisco Bay Area в Rivian варира от $179K на year за RIV-4 до $440K на year за RIV-7. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $301K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rivian. Последна актуализация: 10/8/2025

Име на ниво Общо Основна Акции ( /yr ) Бонус RIV-3 Software Engineer I ( Начално ниво ) $ -- $ -- $ -- $ -- RIV-4 Software Engineer II $179K $143K $32.3K $3.6K RIV-5 Senior Software Engineer $240K $180K $51K $8.2K RIV-6 Staff Software Engineer $296K $216K $61.9K $18.3K

Последни подадени заплати

График на придобиване Основен Алтернативен 1 Алтернативен 2 50 % ГОД 1 50 % ГОД 2 Тип акции RSU В Rivian, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване: 50 % се придобива в 1st - ГОД ( 12.50 % тримесечно )

50 % се придобива в 2nd - ГОД ( 12.50 % тримесечно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 25.00 % годишно ) 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Rivian ?

