Възнаграждението за ЮИкс дизайнер in United States в Rivian варира от $160K на year за RIV-4 до $212K на year за RIV-6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $172K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rivian. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$160K
$141K
$15K
$3.3K
RIV-5
$221K
$167K
$39.4K
$13.9K
RIV-6
$212K
$174K
$25K
$13K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Rivian, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:
50% се придобива в 1st-ГОД (12.50% тримесечно)
50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)