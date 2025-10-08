Директория на компаниите
Rivian Manufacturing Engineer Заплати в Greater Los Angeles Area

Възнаграждението за Manufacturing Engineer in Greater Los Angeles Area в Rivian варира от $108K на year до $272K. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Los Angeles Area възлiza на $170K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rivian. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
RIV-3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

50%

ГОД 1

50%

ГОД 2

Тип акции
RSU

В Rivian, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:

  • 50% се придобива в 1st-ГОД (12.50% тримесечно)

  • 50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Manufacturing Engineer в Rivian in Greater Los Angeles Area е с годишно общо възнаграждение от $272,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Rivian за позицията Manufacturing Engineer in Greater Los Angeles Area е $170,000.

