Възнаграждението за Manufacturing Engineer in United States в Rivian варира от $69.3K на year за RIV-3 до $186K на year за RIV-5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $195K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rivian. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
RIV-3
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
50%
ГОД 1
50%
ГОД 2
В Rivian, RSUs са предмет на 2-годишен график на придобиване:
50% се придобива в 1st-ГОД (12.50% тримесечно)
50% се придобива в 2nd-ГОД (12.50% тримесечно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Rivian, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)