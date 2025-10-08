Директория на компаниите
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in United States в Rivian and Volkswagen Group Technologies възлиза на $194K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Rivian and Volkswagen Group Technologies. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна заплата
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
Общо годишно
$194K
Ниво
L4
Основна
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
Бонус
$8K
Години в компанията
0 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States е с годишно общо възнаграждение от $326,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Rivian and Volkswagen Group Technologies за позицията Бекенд софтуер инженер in United States е $193,500.

