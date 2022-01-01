Директория на компаниите
Riverbed Technology
Riverbed Technology Заплати

Заплатата в Riverbed Technology варира от $41,644 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $203,975 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Riverbed Technology. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Информационен технолог (ИТ)
Median $96K
Продуктов мениджър
Median $135K
Софтуерен инженер
$41.6K

Мениджър софтуерно инженерство
$204K
ЧЗВ

The highest paying role reported at Riverbed Technology is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Riverbed Technology is $115,500.

