Ritual Заплати

Диапазонът на заплатите на Ritual варира от $96,768 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $243,040 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Ritual. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Административен асистент
$112K
Маркетинг
$102K
Маркетингови операции
$131K

Продуктов дизайнер
$99.5K
Продуктов мениджър
$241K
Софтуерен инженер
$96.8K
Ръководител софтуерно инженерство
$243K
ЧЗВ

El rol con mayor salario reportado en Ritual es Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level con una compensación total anual de $243,040. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ritual es $112,200.

