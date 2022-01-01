Директория на компаниите
Rite Aid
Rite Aid Заплати

Диапазонът на заплатите на Rite Aid варира от $33,446 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $271,350 за Ръководител на програма в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Rite Aid. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Бизнес развитие
$258K
Обслужване на клиенти
$33.4K
Ръководител на експерти по данни
$179K

Експерт по данни
$80.4K
Човешки ресурси
$86.6K
Информационен технолог (ИТ)
$62.1K
Правен отдел
$251K
Лекар
$83.3K
Продуктов дизайнер
$174K
Ръководител на програма
$271K
Продажби
$39.8K
Анализатор по киберсигурност
$241K
Софтуерен инженер
$66.2K
Ръководител софтуерно инженерство
$206K
Архитект на решения
$164K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Rite Aid, е Ръководител на програма at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $271,350. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Rite Aid, е $164,175.

