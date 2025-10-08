Директория на компаниите
Riskified
Riskified ДевОпс инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на ДевОпс инженер in Israel в Riskified възлиза на ₪582K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Riskified. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна заплата
company icon
Riskified
DevOps Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общо годишно
₪582K
Ниво
-
Основна
₪441K
Stock (/yr)
₪141K
Бонус
₪0
Години в компанията
2 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Riskified?

₪566K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за ДевОпс инженер в Riskified in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪656,011. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Riskified за позицията ДевОпс инженер in Israel е ₪515,037.

