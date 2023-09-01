Директория на компаниите
Rise8
Rise8 Заплати

Заплатата в Rise8 варира от $175,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $211,446 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Rise8. Последно актуализирано: 9/18/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $175K
Продуктов дизайнер
$185K
Продуктов мениджър
$211K

ЧЗВ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Rise8, ir Продуктов мениджър at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $211,446. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Rise8, ir $184,598.

