Възнаграждението за Видео гейм софтуер инженер in Greater Seattle Area в Riot Games варира от $292K на year за P4 до $367K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Seattle Area възлiza на $304K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Riot Games. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$292K
$224K
$0
$67.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
